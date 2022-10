Hasselt

Genieten we in de toekomst met een VR-bril in onze zetel van een opera? Of zullen we als digitaal gamepersonage in een 3D-wereld kijken hoe onze favoriete artiest optreedt? De hogescholen PXL en Howest gaan twee jaar lang onderzoeken welke technologische snufjes de muziekbeleving in de toekomst kunnen pimpen.