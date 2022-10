Onze tv-tips: de regisseur en zijn muze, een levensverhaal en een gigolo

Pedro en Antonio

NPO2, wo 23.33u

Wie het palmares kent van de beroemde Spaanse regisseur Pedro Almodóvar weet ongetwijfeld dat hij geregeld een beroep doet op dezelfde filmsterren. Penelope Cruz werd al 7 keer gevraagd voor een rol in een van zijn films, maar met 8 keer heeft Antonio Banderas het record vast. Deze documentaire schetst een beeld van de bijzondere relatie tussen een filmmaker en zijn muze. (tove)

My childhood, my country

Canvas, wo, 22.50u

Een bijzondere documentaire waarin twee filmmakers gedurende 20 jaar het dagelijkse leven volgen van Mir, een jonge Afghaan. Hij groeide op in zeer ruraal gebied waar oorlogen en conflicten elkaar al decennialang afwisselen. Door de jongen zo lang te filmen, krijg je een portret en tijdsdocument zoals je ze maar zelden ziet. Een aangrijpend verhaal over een persoon in een wereld met weinig toekomstperspectief. (tove)

American gigolo

VTM4, wo, 20.35u

Deze thriller uit 1980 met Richard Gere en Lauren Hutton sprak destijds tot de verbeelding. De toen jonge acteur kruipt in de huid van Julian, die aan de kost komt als escort voor oudere, rijke dames in Los Angeles. Werk en privé zijn gescheiden maar toch begint hij een relatie met de vrouw van een bekende politicus. De film kreeg twee nominaties voor de Golden Globes. (tove)