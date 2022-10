Qatarese emir is boos over de “ongeziene kritiek” tegenover organisatie WK voetbal: “Er is sprake van laster!”

“Sinds ons de eer te beurt is gevallen om het WK te mogen organiseren, zijn we onophoudelijk het doelwit geweest van een stroom aan kritiek”, vertelde Al Thani in een toespraak. “Het is een kruistocht waar geen enkel ander land ooit mee te maken kreeg.”

“Aanvankelijk gingen we goed om met alle opmerkingen. We beschouwden ze als onvermijdelijk en zelfs nuttig en positief. We namen de kritiek ter harte en gebruikten ze om onze werkpunten bij te schaven”, vertelde de emir.

“Maar na een tijd werd duidelijk dat de stroom aan kritiek niet ophield en zich zelfs uitbreidde. Er is sprake van laster en er worden dubbele standaarden gehanteerd. De kritiek werd zo meedogenloos dat we ons afvragen wat de werkelijke redenen achter deze ongeziene campagne zijn?”, klonk het verder.

De FIFA kende in 2010 de organisatie van het WK van 2022 toe aan Qatar. Sindsdien werd de rijke Golfstaat meermaals onder vuur genomen door onder andere mensenrechtenorganisaties, vrouwenbewegingen en milieugroepen. Volgens FIFA-baas Gianni Infantino wordt het WK in Qatar “de beste editie ooit”.