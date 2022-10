Lezing Filip Dewinter aan Universiteit Antwerpen botst op verzet

De organisatie Een Andere Joodse Stem roept via Twitter op om donderdag te protesteren aan de ingang van het gebouw waar de lezing plaatsvindt. De lezing gaat over het thema “Omvolking”, en dat is volgens Een Andere Joodse Stem “een nazistische theorie die xenofobie aanwakkert”.

De Universiteit Antwerpen ziet voorlopig geen probleem met de lezing en stelt dat de vrijheid van meningsuiting het fundament van de democratie uitmaakt. “Deze vrijheid kent beperkingen in het strafrecht, maar preventieve censuur is niet mogelijk”, aldus Peter De Meyer, woordvoerder van de universiteit.

“Studenten (de rechts studentenclub NSV, red.) kunnen een lezing organiseren, op voorwaarde dat er ook tegensprekelijk debat is”, zegt De Meyer nog. Tot slot roept de universiteit mensen op om na de lezing kritische vragen te stellen.

Daarnaast kanten enkele studenten en de sociale beweging Kif Kif zich tegen de lezing. Zij stellen dat de universiteit “de verspreiding van racistisch gedachtegoed niet hoeft te faciliteren of legitimeren.” Volgens Kif Kif geldt de vrijheid van meningsuiting enkel binnen het breder kader van de antiracismewet.

Enkele dagen geleden botste een lezing van Dewinter ook al op verzet in Kessel-Lo.