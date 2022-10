Jenthe Biermans (rechts) met partner in crime Ben Hermans (links). — © BELGA

Het zuidelijk halfrond, de Caraïben of Azië. In alle windstreken genieten de heren wielerprofs momenteel van een deugddoende vakantie. Eenmaal thuis wacht de opbouw naar het seizoen 2023. Die hervatting gebeurt vaak op de gravel- of mountainbike, tijdens tochten tussen gewone stervelingen.