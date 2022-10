Instagram-model claimt dat ze van nature te perfect is en daarom voortdurend kritiek krijgt

Veronika Rajek, een 26-jarig Instagram-model uit Slovakije, zegt dat ze het slachtoffer is geworden van de cancel-cultuur doordat jaloerse ‘trollen’ haar voortdurend “body shamen” voor haar mooie uiterlijk. De influencer heeft 2 miljoen volgers op Instagram en claimt dat ze haar platform gebruikt om body positivity te verspreiden, maar daar is niet iedereen het mee eens.

“Mijn lichaam wordt op sociale media als een gevaar beschouwd en ik word voortdurend door trollen gecanceld omdat ik enkel foto’s van mijn lichaam deel”, aldus Veronika. “Tegenwoordig zie je online veel vrouwen met overgewicht of zelfs obesitas, die het hebben over body positivity. Maar als een mooie, lange vrouw positief in haar vel wil zitten, willen mensen mij aanvallen en me bevoorrecht noemen. Ze zijn gewoon jaloers op mijn natuurlijk fitte lichaam. Sommige mensen rapporteren zelfs mijn Instagram-account omdat ze beledigd zijn door mijn slanke uiterlijk, en ik loop daardoor geld en werk mis. Ik deel niets X-rated of controversieel, ik wil gewoon mezelf en mijn lichaam laten zien”, zei ze. “Ik ben een model. Horen modellen niet sexy te zijn?”

“Ik denk dat mensen me willen straffen voor mijn succes, maar alles aan mij is natuurlijk”, klinkt het. Volgens Daily Mail betaalde het model ooit 75 pond om aan haar volgers te tonen dat haar borsten echt zijn en claimde ze in het verleden al dat het leven “moeilijk is voor mooie mensen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

D(sgg)