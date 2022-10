Failliete overnemer Hasselts JnR Music Center veilt instrumenten met kortingen tot 90%: “Grootste muziekveiling ter wereld”

Muziekwinkel Keymusic heeft geen overnemer gevonden. En dus zoeken honderden muziekinstrumenten via een veiling een nieuwe eigenaar, goed voor een waarde van meer dan 2 miljoen euro. Op sommige instrumenten kun je een korting tot 90% in de wacht slepen. “Dit is ongezien. Het wordt de grootse muziekinstrumentenveiling ter wereld”, meent Steven Teughels van veilinghuis Hammertime.