Een goei kotelet, in goe wa boter. Met boontjes. Ook gebakken in goe wa boter. Zo kennen we de ‘Dagelijkse Kost’ van Jeroen Meus (44) al twaalf jaar. Geen koteletten in zijn nieuw boek Groentekost. Jeroen kookt vegetarisch. “Ik zou het kunnen, maar ik zal het nooit worden. Als ik zin heb in een steak, dan bak ik een steak.”