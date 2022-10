“Laat je lint thuis op donderdagavond”: studentenclubs komen met opvallende aanbeveling na “meerdere incidenten”

Vorig jaar konden studenten zich door de coronaregels niet volledig laten gaan in het Leuvense nachtleven, maar dat is dit jaar dus helemaal anders. Ook studentenverenigingen en -clubs kunnen weer naar hartenlust genieten van hun evenementen. Al ondervond men bij de jongensstudentenclubs die aangesloten zijn bij het Seniorenkonvent toch ook negatieve kanten. “Op maandag en dinsdag zijn de meeste clubavonden, en dan zijn er eigenlijk niet echt problemen”, zegt voorzitter Brecht Verbeest. “Maar op woensdag en donderdag, in het gewone uitgaansleven, hebben er zich wel al incidenten voorgedaan”, klinkt het.

Zo zouden er al verschillende leden tijdens het uitgaansleven problemen hebben ondervonden doordat ze met het lint van hun studentenclub rondlopen. “Op de Oude Markt zijn er doorgaans geen problemen. Meestal zijn het laffe daden die zich voordoen wanneer een lid alleen is en bijvoorbeeld naar huis gaat, en zijn het meerdere personen die dan naar de persoon in kwestie gaan. Enkele weken geleden werd iemands neus gebroken nadat hij door zo’n groepje klappen kreeg, aangezien hij ook duidelijk lid was van een club”, aldus Verbeest.

“Er werd ook al een dik lint van een senior gestolen, en dat kost toch al snel 200 euro. Ook ik werd in Leuven al ‘moordenaar’ genoemd, omdat ik een clubpolo droeg. Ze verwijzen dan naar alles wat er in het verleden gebeurde bij Reuzegom (dat vroeger ook bij het Seniorenkonvent zat, red.) maar daar heb ik absoluut niets mee te maken. Om nu incidenten te vermijden, roepen we onze leden op om hun linten en clubkledij niet meer op donderdag te dragen.”

Volgens de studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe vonden er dit academiejaar al verschillende agressiegevallen plaats in het uitgaansleven, maar is het niet zo dat die verbonden zijn aan bepaalde studentenclubs. “Er doen geruchten de ronde dat er leden van de studentenclubs worden geviseerd, maar er is op geen enkele manier een duidelijke link dat het clubtextiel de aanleiding voor agressie zou zijn”, klinkt het. “Daarnaast hebben we ook geen aanwijzingen dat er bepaalde groeperingen naar Leuven afzakken om problemen te zoeken met specifieke jongensstudentenclubs. Daarom denken we dat het eerder om geïsoleerde gevallen gaat”, besluit Vanommeslaeghe.

Bij studentenkoepel LOKO was men alvast nog niet op de hoogte van de incidenten. “Het moet dan iets zijn wat zuiver bij de clubs voorvalt, want van de kringen kregen we nog geen meldingen daarover”, aldus voorzitter Bram Schaefer. “Leden van kringen dragen wel minder vaak hun lint op straat. Dat wordt eigenlijk vooral op cantussen of echte kringactiviteiten gedragen, maar is dus niet zo opvallend aanwezig als bij vele clubs.”

Schaefer merkt wel dat het imago van studentenclubs een stevige deuk heeft gekregen sinds de dood van Sanda Dia bij een doop van club Reuzegom. “Dat heeft hen zeker geen goed gedaan”, zegt Schaefer nog. “Bij kringen merken we daar echter niet veel van. Praesidia zijn net groter aan het worden. Studentenaantallen stijgen natuurlijk ook. Maar ik heb toch zeker niet het gevoel dat kringen minder populair zijn.”

Verschillende studentenverenigingen passen doop aan

Of dopen dit academiejaar minder populair zijn dan de voorbije jaren, is nog wat koffiedik kijken, aangezien de meeste nog moeten plaatsvinden. Al hebben verschillende studentenverenigingen hun doop de jongste jaren stevig aangepast of zelfs afgeschaft. “Vorig jaar beslisten we al om onze doop af te schaffen en een vervangevenement te organiseren, maar dit jaar is er zelfs geen vervangevenement meer”, zegt praeses Diederik Bogaert van Ekonomika. “Zo doen we niets meer dat iets te maken heeft met dopen. Het lijkt ons dan ook niet nuttig om dat nog te organiseren. We zetten liever in op teambuildingactiviteiten, en focussen daarnaast ook op ons project waarbij er peters en meters toegewezen worden aan eerstejaars.”

Bij VTK gaat de doop wél nog door. “Daar doen meestal zo’n 160 mensen aan mee”, zegt preases Lars Wouters . ”We weten dat dopen de laatste jaren een negatief beeld rond zich hebben hangen, maar bij ons gaat het er heel braaf aan toe. Wij spelen spelletjes zoals dikke Bertha en dergelijke. Het draait vooral om het leren kennen van studiegenoten. Het is een makkelijke manier voor eerstejaars om elkaar te leren kennen, maar ook voor oudere studenten om zo tips uit te wisselen nadien. Twee jaar geleden was er door corona geen doop en vroegen de studenten nadien zelfs of dat niet ingehaald kon worden omdat ze eigenlijk graag meer mensen wilden leren kennen. Dus vorig jaar organiseerden we er twee. We zien dus echt de meerwaarde en er zijn ook gewoon heel veel studenten die daar graag aan willen deelnemen.”

Verstand gebruiken

Tenslotte worden er bij enkele clubs binnen het Seniorenkonvent ook nog altijd dopen georganiseerd. “Maar in welke vorm en hoe groot, dat verschilt van club tot club”, zegt voorzitter Brecht Verbeest. “De dopen zijn echter totaal niet meer zo zwaar als vroeger, dus iedereen gebruikt wel zijn verstand. We waken er, aan de hand van het ondertekende doopcharter, ook wel over dat het niet uit de hand loopt.”

Studentenkoepel LOKO plant na de dopen alvast een evaluatie. “Over een maand ofzo gaan we zeker eens bij alle kringen vragen hoe de dopen verlopen zijn, of de deelnemers vonden dat het een goede manier was om nieuwe vrienden te maken en medestudenten te leren kennen, en of er problemen waren in het kader van het nieuwe doopcharter”, aldus voorzitter Bram Schaefer. (mdt, hsb)