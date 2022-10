Franstalige studenten betogen op 17 november tegen hogere levenskosten

De federatie van Franstalige studenten (La Fédération des étudiants francophones, FEF) organiseert op 17 november een manifestatie in Brussel om de stijgende levenskosten en de impact op studenten aan de kaak te stellen.

In een mededeling klaagt de FEF over de explosie van de prijzen, van huisvesting over energie tot vervoer. De federatie vraagt “structurele maatregelen” van de bevoegde overheden om studenten te hulp te schieten.

De Franstalige studenten dringen onder meer aan op betaalbare studentenhuisvesting, studentenrestaurants die warme maaltijden aan 1 euro aanbieden en de verhoging van en een bredere toegang tot studentenbeurzen.

De manifestatie vindt op 17 november vanaf 11.15 uur plaats op het Congresplein.