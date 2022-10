Weyts werkt aan bescherming klokkenluiders in onderwijs

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) werkt aan een beschermingsregeling voor klokkenluiders in het onderwijs. Dat zei zijn collega Bart Somers (Open Vld) dinsdag in het Vlaams Parlement. “De gebeurtenissen van misbruik in het hoger onderwijs tonen aan dat die regeling dringend nodig is”, reageerde Brecht Warnez van cd&v.

In de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement werd dinsdag gestemd over de klokkenluidersregeling bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen, die enkele maanden geleden al op de ministerraad passeerde. Personeelsleden van de Vlaamse overheid en lokale besturen die wantoestanden, corruptie of banden met de drugsmaffia naar buiten brengen hoeven in de toekomst niet meer te vrezen voor ontslag, liet Bart Somers afgelopen zomer weten.

Bij de bespreking zei Somers dat Ben Weyts ook aan een specifieke regeling voor het onderwijs werkt. “Hij is aan de slag om die regeling zo snel mogelijk naar het parlement te brengen”, aldus de minister. Vorige week vrijdag stond de maatregel al een eerste keer op de agenda van de ministerraad.

“Als personeelsleden van een overheid misbruiken en onregelmatigheden vaststellen, dan moeten ze die kunnen melden, zonder dat ze daarbij voor repercussies moeten vrezen zoals ontslag of andere sancties”, reageerde Brecht Warnez. “Als partij zijn we daar altijd voorstander van geweest, in alle sectoren, ook in het onderwijs. De gebeurtenissen van misbruik in het hoger onderwijs tonen aan dat deze regeling dringend nodig is. Het zal er voor zorgen dat misbruiken sneller naar buiten komen.”