Voorbije week geen nieuwe besmettingen met apenpokken

De voorbije week zijn er in ons land geen nieuwe besmettingen met het apenpokkenvirus meer geregistreerd. Dat blijkt uit de meest recente epidemiologische stand van zaken door gezondheidsinstituut Sciensano. De weken voordien was er ook nog nauwelijks een stijging van het aantal nieuwe gevallen.

De teller blijft dus steken op 785 besmettingen. Het gaat om 410 gevallen in Vlaanderen (52 procent), 282 gevallen in Brussel (36 procent) en 93 gevallen in Wallonië (12 procent).

Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is, zijn er 774 mannen, vijf vrouwen en drie personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 15 en 71 jaar oud. Er zijn twee gevallen gemeld bij min 16-jarigen: een kind jonger dan drie jaar en een kind ouder dan twaalf jaar.

Sciensano herhaalt dat op basis van de huidige gegevens het virus voornamelijk blijkt te worden overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote events werd gemeld, is dat nu het geval voor seksueel contact in de privésfeer.