Lars van der Haar fileert de “oninteressante” Wereldbeker veldrijden: “Startgelden? Die zijn er alleen voor Mathieu en Wout”

Daan Soete was onlangs kritisch over de Wereldbeker veldrijden en nu laat ook Lars van der Haar zich horen. De Europese kampioen pleit voor minder crossen, “zoals vroeger”.

Waterloo (VS), Fayetteville (VS) en Tabor (Tsjechië): het was tot nu toe ver reizen voor de meeste crossers, wat het kostenplaatje natuurlijk de hoogte injaagt. Nu volgen er vijf Wereldbekers in België en Nederland. Daarna gaat het echter weer naar Italië, Ierland, Spanje en Frankrijk. Goed voor veertien veldritten. Maar volgens Europees kampioen Lars van der Haar heeft de Wereldbeker van zijn pluimen gelaten als topklassement.

“Het blijft voor mij nog steeds de minst interessante competitie”, zegt de Nederlander in de podcast Kop Over Kop. “Het prijzengeld is op zich wel prima. Maar als je het dubbele aantal wedstrijden rijdt, mag het klassementsgeld ook wel omhoog. Het puntensysteem is op dit moment gewoon niet heel interessant. De winnaar krijgt al het dubbele aantal punten van de nummer vijf. Ik vind ook dat de winnaar altijd meer punten moet krijgen, maar dit is wel een beetje over de schreef. Dat haalt heel snel de motivatie eraf om voor het klassement te gaan.”

“Daarnaast zijn veertien wereldbekers er nog steeds vijf te veel. Zeker als een renner zoals ik genoeg punten heeft, kan die makkelijker zeggen: Ik ga trainen (om een cross over te slaan, red.). Dat is gewoon zonde van zo’n mooi klassement als de Wereldbeker, dat vroeger faam had als het belangrijkste klassement. Dat is het nu een beetje aan het kwijtraken en dat is gewoon jammer.”

© BELGA

Startgelden

Volgens Van der Haar moeten er weer negen Wereldbekercrossen georganiseerd worden, waarvan een viertal in België en Nederland, en de rest in crosslanden als Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Al mogen de crossen in de VS wel blijven van de Europese kampioen.

“Als je acht of negen wedstrijden doet, heeft iedereen de energie en het financiële kapitaal om ze te rijden”, klinkt het. “Nu zijn het er zo veel dat je heel snel de balans kan opmaken. Waarom zou je naar deze wedstrijd zo ver weg gaan? Dat kost mij zo veel geld. Er zijn er genoeg in Nederland en België te rijden en voor de punten maakt het dus niet zo veel uit. En wat dan met startgelden? Die zijn er niet. Alleen voor Mathieu (van der Poel, red.) en Wout (van Aert, red.), maar dat is onofficieel. En dus niet alleen in Vale di Sol, hoor, maar dat maakt niet uit. En geld voor een bepaalde ranking krijgen we ook niet meer, dat is al geleden van 2008 of zo.”