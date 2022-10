HERBELEEF. Gemeenteraad te Bilzen bespreekt opvolging van ontslagnemend raadslid

Gezien de nakende herfstvakantie wordt de gemeenteraad van november in Bilzen vandaag afgehandeld. Op de agenda staat onder andere de raadslid wissel bij Beter Bilzen. Ontslagnemend raadslid Baudouin Wolwertz zal opgevolgd worden door Evelyn Neven.

Verder wordt de aanleg van het voetpad op de Zeepstraat en de goedkeuring van de gemeentelijke dotatie voor de Brandweerzone Oost-Limburg besproken.

De gemeenteraad is via HBvL live te volgen op je PC, tablet of smartphone vanaf 20u.