Marlies Janssens en VDK Gent trekken met beter gevoel naar Boedapest: “VHL Leuven is wel van een ander niveau dan Vasas”

“We wonnen de eerste competitiewedstrijd tegen VHL, maar laten we niet vergeten dat VHL van een heel ander niveau is dan Vasas Boedapest. Al moet ik erkennen dat we deze keer heel wat beter volleybal brachten dan woensdag”, zegt Marlies Janssens. “Het bijschaven van bepaalde punten, alsook het schuiven en herpositioneren van pionnen zorgden voor beter volleybal. Natuurlijk waren de opslagen van VHL geen bommen zoals die van Vasas, maar onze recepties waren zuiverder waardoor we meer aanvalskracht konden ontwikkelen. We waren tegen VHL topfavoriet, maar hebben ook kunnen bevestigen met beter volleybal. VHL was wat dat betreft een ideale tegenstrever. Onze organisatie stond er nu wel en dat geeft alleszins een goed gevoel om naar Boedapest te vertrekken.”

Blamage uitwissen

“Woensdag willen we alleszins beter doen dan vorige week”, hoopt Janssens. “We zijn die blamage nog niet vergeten, maar willen ze zo goed mogelijk uitwissen. Het is een typische korte Europese verplaatsing. Dinsdagavond krijgen we een korte kennismaking met de zaal in Boedapest en trainen we twee uur, maar woensdag om 18 uur is het al meteen om de knikkers. Of we, gezien de zware cijfers die we in eigen zaal om de oren kregen, kans hebben om door te stoten? Als sportvrouw zeg ik ja, maar dan moeten onze opslag en receptie beter uit de verf komen. Het kan nog een mooi avontuur worden, al liggen de kaarten natuurlijk niet goed. Gelukkig heeft de CEV nog een vangnet voorzien voor de afvallers.”

“Vorige week zijn we niet op onze waarde geklopt. We hadden nog geen enkele wedstrijd met inzet gespeeld en ikzelf had amper één keertje getraind. Gelukkig heelde mijn buikspierletsel dat ik opdeed op het WK vrij goed, zodat ik woensdag kon spelen. Zaterdag liep het opnieuw beter. Hopelijk is het woensdag nog enkele procenten beter. Hoe dan ook, de opeenvolging van wedstrijden, met volgend weekend een thuismatch voor de Beker van België tegen Amigos Zoersel en zondag de Supercup tegen Oudegem, is prima voor de automatismen. Hopelijk pakken we zondag meteen een eerste prijsje”, is Janssens strijdlustig.