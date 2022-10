Na een hoge piek in augustus is de gasprijs ondertussen weer gezakt naar een min of meer normaal niveau. Toch betalen veel mensen nog steeds erg hoge voorschotfacturen. Om te weten of het zinvol is om je contract aan te passen, is het belangrijk dat je begrijpt hoe jouw factuur berekend wordt. Niet evident, maar we helpen je graag op weg in drie stappen.