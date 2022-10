Onthaalouders krijgen beter pensioen

Pas sinds 1 april 2003 hebben onthaalouders een eigen sociale bescherming. Voor de jaren die ze voordien aan de slag waren, bouwden ze echter geen pensioenrechten op. Het gevolgd is dat mensen die vandaag met pensioen gaan, een laag pensioen krijgen op basis van de jaren die ze na 2003 werkten.

De nieuwe wettekst brengt daar verandering in. Voortaan zullen de gewerkte jaren van onthaalouders na 2003 zwaarder doorwegen. Daarom worden de gewerkte jaren vermenigvuldigd met een coëfficiënt. Zo zullen onthaalouders een hoger aantal gewerkte jaren hebben om eenvoudiger toegang te krijgen tot het minimumpensioen.

Mede-indienster Nahima Lanjri reageert tevreden. “Onthaalouders zorgen voor ons kostbaarste goed, onze kinderen. Zij verdienen dan ook respect en dit niet alleen in woorden, maar ook in daden.” Ook Anja Vanrobaeys (Vooruit) vindt het voorstel een belangrijke stap. Ze wil ook een signaal geven aan Vlaanderen. “In de andere gewesten hebben of krijgen onthaalouders een volwaardig werknemersstatuut, in Vlaanderen is dat niet. Het is dringend tijd dat de Vlaamse regering ook stappen zet. De fase van proefprojecten is voorbij. Onthaalouders verdienen goede arbeidsvoorwaarden en een sterke sociale bescherming zoals de andere werknemers.”