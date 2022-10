Cast ‘Dertigers’ amuseert zich in ijskoud Lapland tijdens opnames kerstspecial

Terwijl we hier in België nog tegen de twintig graden aanschuren, zit de cast van Dertigers al in winterse sferen. Zij trokken naar Lapland voor de opnames van een kerstspecial die dit eindejaar op Eén uitgezonden wordt. Als we Instagram mogen geloven, amuseren Kim Van Oncen en haar collega’s er zich kostelijk.

Saartje, Pieter, Elias, Alex, Bart en Tinne: alle vrienden die in het vierde seizoen van Dertigers een grote rol speelden, doen ook mee in de kerstspecial. De acteurs zijn momenteel samen in het Finse deel van Lapland voor de opnames en posten volop op sociale media over hun tripje. Nora, gespeeld door Ellen Verest, was in het laatste deel van de reeks amper te zien. Zij zal waarschijnlijk geen deel uitmaken van de special.

Ook acteurs Carmen Lauwers en Cedric Galle delen wondermooie wintertaferelen vanuit Finland op Instagram. Zij spelen Caroline en Thomas, de vriendin van Bart en haar zoon. Alec Putnik en Bente Slembrouck, die de kinderen van Tinne en Bart spelen, zijn ook mee op werkreis.

Ondanks de ijskoude temperaturen - tot min 7 graden! - amuseert de cast zich duidelijk kostelijk. Het resultaat van al dat plezier zal dit eindejaar te zien zijn op Eén. VRT deelde eerder deze maand de boodschap dat de cast “nog één keer” samenkomt voor een special. Of dat betekent dat de special uit één aflevering bestaat, is niet duidelijk. (edb)