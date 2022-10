Scholen krijgen lespakket over klimaatverandering

“Tijdens de klimaatprotesten kwam er vanuit het onderwijs nadrukkelijk de vraag naar betere informatie”, vertelt Eric Struyf, manager van het Global Change Ecology Centre. “‘Klimaatlink’ is vooral bedoeld als ondersteuning voor leerkrachten. We bieden hen, als pil tegen fake news, de laatste wetenschappelijke inzichten.”

De in totaal vier educatieve lespakketten werden ontwikkeld door tientallen wetenschappers. Om de lessen zo interessant mogelijk te houden, werd ‘Klimaatlink’ daarnaast mee uitgewerkt in samenwerking met leerkrachtenteams uit verschillende scholen. Dat moet ervoor zorgen dat de nieuwe generaties oplossingen kunnen aanreiken voor de klimaatproblemen.

LEES OOK. Onderwijsinspectie verlengt goedkeuring leerplannen eerste graad Katholiek Onderwijs

De meeste jongeren zijn niet geïnteresseerd in de problematiek, wijst onderzoek uit. Belgen zijn nota bene Europees kampioen in het veronachtzamen van de klimaatproblemen. “Vandaar is het voor leerkrachten niet evident om klimaatverandering te behandelen in de klas en is bewustwording essentieel”, aldus nog Struyf.

Projectcoördinator Arne Ven legt uit dat de lespakketten volledig uniform zijn. “Ze zijn bruikbaar in tso, kso, aso en bso, en zijn ook gelinkt met de eindtermen. We beginnen met de basiswetenschap en schakelen daarna over naar concrete oplossingen voor de klimaattransitie.”

“Daarbij focussen we ook op sociologische en economische uitdagingen”, zegt Ven. “Tot slot is er heel wat praktijk voorzien. Zo laten we de leerlingen de klimaatverandering in hun eigen omgeving in kaart brengen en zijn er heel wat experimenten in de pakketten voorzien.”

Vanaf volgend jaar komt er ook nog een loket voor iedereen die vragen heeft over de lespakketten. Tegen dan hopen de initiatiefnemers ook op nieuwe pakketten, ontwikkeld in samenwerking met de industrie en ngo’s.

‘Klimaatlink’ is een initiatief van de Universiteit Antwerpen (Global Change Ecology Centre) en de steden Sint-Niklaas en Antwerpen. Het project is online volledig te downloaden en kreeg financiële steun van de federale overheid.