Wilde hamsters met uitsterven bedreigd in Vlaanderen

Hamsters uit een kweekprogramma werden gedurende enkele jaren geïntroduceerd in de bestaande, sterk gereduceerde populatie in Widooie (Tongeren), de laatste plaats in België waar nog wilde hamsters voorkomen. Concreet werden 52 hamsters gedurende drie opeenvolgende jaren opgevolgd op het vlak van overlevingskansen en voortplantingssucces. Uit de monitoringsresultaten bleek dat het aantal mannelijke hamsters significant minder lang overleeft in verhouding tot wat in wetenschappelijke literatuurgegevens wordt vermeld.

Buitenlandse onderzoek toont echter dat de hamster nog gered kan worden. Essentieel is onder meer een voldoende groot, aaneengesloten én duurzaam leefgebied. Binnen het leefgebied van de hamster moet er ook voldoende gevarieerd en energierijk voedsel aanwezig zijn.

Uit onderzoek in Oostenrijk blijkt dat het kort voor de winter bijvoederen van vrouwelijke hamsters met zonnebloemzaden het voortplantingstijdstip kan vervroegen. Dat tijdstip is cruciaal, want als de hamsters vroeger op het jaar de burcht verlaten en starten met de voortplanting, leidt dat tot meer worpen en meer jongen. Uit het gevoerde onderzoek bleek dat een succesvolle strategie: bijgevoederde vrouwelijke hamsters hadden effectief meer worpen en ook meer jongen per worp dan hun niet bijgevoederde soortgenoten.

Hamsters hebben er ook voordeel bij dat ze hun burchten kunnen hergebruiken. Ze zullen veel minder energie moeten verbruiken wanneer ze gebruik kunnen maken van bestaande burchten in tegenstelling tot wanneer ze telkens een volledig nieuwe burcht moeten graven. En dat is net een probleem in Vlaanderen: na de oogst worden veel akkers, inclusief hamsterburchten, omgeploegd.

Natuurpunt pleit ervoor in een volgend soortbeschermingsprogramma sterke en doortastende maatregelen te verankeren om een duurzame hamsterpopulatie in Vlaanderen tot stand te laten komen én te behouden.