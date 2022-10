PODCAST. René wordt vermoord in zijn eigen villa in Meulenberg: “Mijn moeder heeft alles gezien”

In de late avond van maandag 11 december 2000 wordt René Trippaers, op 66-jarige leeftijd vermoord tijdens een zogenaamde home-invasion in zijn woning in Houthalen. Zijn vrouw Maria ‘Mia’ Paesen, op dat moment 65, leeft nog en wordt in shocktoestand opgevangen in het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder. Waarom werden zij het slachtoffer van deze drieste overval?