Twintiger die vermoord werd in Beringen was betrokken bij oplichtersbende

De vermoorde Migelvio V. (24), die in oktober in Beringen werd doodgeschoten, was lid van een oplichtersbende. De twintiger uit het Antwerpse Dessel zocht op Snapchat en in het uitgaansleven naar ‘geldezels’. Dat zijn mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen om geld via een omweg naar hen door te sluizen.

De naam van V. viel dinsdag in een zaak voor de correctionele rechtbank in Leuven. Dat meldt Belga. Migelvio V. zou in de periode van september tot november 2019 bankkaarten geronseld hebben. De man vervulde daarmee zijn rol in een oplichtersbende. Zo’n twintig beklaagden stonden terecht voor witwassen en oplichting. In totaal zouden ze hun slachtoffers voor minstens 24.000 euro opgelicht hebben.

Tweedehands

De bende was actief op de zoekertjessite 2dehands.be. Daar boden ze onbestaande producten aan. Zo konden ze kopers vinden. Hen werd beloofd dat ze na de overschrijving van het geld de producten toegestuurd zouden krijgen. Maar wanneer het zo ver was hoorden de gedupeerden niks meer terwijl de aankoop nooit zou toekomen.

Bankkaarten

Om hun sporen te wissen zochten Migelvio en co naar geldezels. Hen werd grof geld beloofd in ruil voor het tijdelijk overhandigen van bankkaarten en codes. De kopers op 2dehands.be stortten het geld op deze rekeningen. Eens de betaling werd uitgevoerd gingen de oplichters het geld meteen cash afhalen. Al na enkele dagen of weken kregen de zogenaamde ‘money mules’ hun bankkaart terug.

Er hing V. net zoals zijn kompanen een celstraf en boete boven het hoofd, maar deze verviel vanwege zijn overlijden. De twintiger uit Dessel werd op 2 oktober vermoord in de Brugstraat in Beringen. De man, die de Nederlandse identiteit had, werd doodgeschoten.

In deze zaak werden meteen na de feiten twee zeventienjarigen uit de Antwerpse Kempen voorgeleid bij de jeugdrechter. Daarna volgden nog eens twee arrestaties. Het gaat om de 46-jarige A.G. uit Turnhout en zijn zoon A.G. (20). Mogelijk was een van hen de schutter. Het dodelijke incident speelde zich wellicht af in het drugsmilieu.