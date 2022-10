Man opgepakt die Ruhne (18) van haar fiets maaide: “Nu kan het verwerkingsproces beginnen”

Ruhne (rechts naast haar vader en zus) werd door een auto gegrepen in de Doornzelestraat in Evergem. — © rr

De dader die de 18-jarige Ruhne Goethals op 7 oktober langs achter aanreed in de Doornzelestraat in Evergem, werd geïdentificeerd en opgepakt. De 37-jarige man bekende na verhoor de feiten.

Ruhne was op 7 oktober, rond 20.20 uur, onderweg met haar fiets om paard te rijden, toen ze langs achter werd gegrepen door een wagen. Ze werd zeker 25 meter meegesleurd en kwam in de graskant terecht. De dader reed zonder verpinken door.

Johan, de vader van Ruhne, haalde alles uit de kast om de dader te vinden. Hij deed rondvraag bij de buren, maar sprak de dader ook aan op Facebook. “Aan de manvan het ongeval gisterenavond: ik heb je zien rijden op camerabeelden, ik zou mij maar snel melden bij de politie, voor dat zij bij jou op de stoep staan”, zo schreef hij.

En dat is ondertussen gebeurd. De interventieploeg van de politiezone Assenede-Evergem heeft na intensief speurwerk de dader van het vluchtmisdrijf kunnen identificeren en oppakken. “Het gaat om een 37-jarige man. Nadat we hem hebben verhoord, heeft hij de feiten toegegeven”, aldus de politie. De man zal nog voor de rechtbank moeten verschijnen.

“Ruhne beseft het nog steeds niet helemaal”

Papa Johan is alleszins meer dan opgelucht. “En opluchting is nog licht uitgedrukt. Nu kan het verwerkingsproces echt beginnen”, laat hij weten. “Maar we moeten ook van alles regelen, zoals de verzekering en advocaat. We hebben dit nog nooit meegemaakt.”

Voor Ruhne was het ongeval bijzonder traumatisch. “In het ziekenhuis zijn ze er ondertussen nog achtergekomen dat ze een deuk heeft aan haar derde ruggenwervel en ook haar enkel bleek gebroken te zijn”, vertelt haar papa. “Ik denk dat wij ons meer opgelucht voelen dan Ruhne, want bij haar is het besef er nog niet helemaal.”