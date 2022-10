Lummens gezin achter ‘Wandelen met kinderen’ tipt favoriete routes voor de herfstvakantie

De favoriete wandeling van mama Liesbeth (39 jaar): Hoëgne

Liesbeth: “Ik hou wel van wat avontuur en dan is deze wandeling in de Ardennen langs de rivier de perfecte tocht. Je begint al meteen met een pittige klim. Daarna wandel je over vlonders, boomwortels en steek je de rivier een paar keer over via brugjes. Hier en daar kom je een rustplekje tegen en bovenop de berg staan gezellige picknickbankjes. Het laatste stuk van de wandeling daal je langs een rustig, breder pad weer naar beneden. Leuk weetje: als je goed op tijd bent, kan je parkeren aan de overkant van de rivier, waardoor je dwars door het water moet rijden.”

Start- en eindpunt? Parkeerplaats bij Pont de Belleheid, Roquez 49 in Hoëgne.

Afstand? 8, 12 of 21 km.

Signalisatie? Volg de bordjes met het blauwe kruis.

Info? www.ardennen.nl/wandelen/hoegne-een-mooie-wandeling-in-de-ardennen/

De favoriete wandeling van papa Raf (47 jaar): Peak Beer Brune

Raf: “Al eens een bierwandeling geprobeerd? Bij de brouwerij van Peak Beer in de Ardennen starten verschillende wandelroutes. Wij kozen voor Brune. Hier wandel je eerst bergaf langs smalle paadjes. Je steekt verschillende beekjes over en komt een mooie waterval tegen. Het leuke aan deze wandeling is dat je verschillende hoogtes maakt en mooie panorama’s ziet. Met de kleuren van de herfst is het hier echt prachtig. Je kan de routes vragen in de brouwerij waar je na de wandeling hun eigen bier kan kopen.”

Start- en eindpunt? Brouwerij Belgium Peak Beer, Rue de Botrange 123 in Sourbrodt.

Afstand? 7 km.

Signalisatie? Routebeschrijving beschikbaar in de brouwerij.

Info? www.peakbeer.be/nl/wandelingen

De favoriete wandeling van Alexander (6 jaar): Vijvers Thiewinkel

Alexander: “Deze wandeling in Lummen is niet zo lang, dus we hebben ‘m al een paar keer gedaan. Het is mijn lievelingswandeling, omdat je hier heel veel verschillende paddenstoelen kan zien. Er zijn zelfs paddenstoelen gemaakt van hout waar je op kan spelen. Je wandelt hier ook langs vijvers waar veel eendjes zwemmen en langs een moeras. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik denk dat er een moerasmonster zit.”

Start- en eindpunt? Kerk Thiewinkel, Sint-Janstraat z/n in Lummen.

Afstand? 4,1 km.

Signalisatie en info? www.routeyou.com/nl-be/route/view/4388872/recreatieve-wandelroute/natuurgebied-thiewinkel

De favoriete wandeling van Ann-Sophie (10 jaar): Kelchterhoef-Ten Haagdoorn

Ann-Sophie: “Ik vind het leuk als ik tijdens het wandelen ook kan spelen. Daarom is deze route in Houthalen mijn favoriet. Hier wandel je langs vijvers en rondom de Plas. Onderweg kom je langs een speelbos en een speeltuintje waar ik samen met mijn broers en zussen spelletjes doe. Ook over de vlonderpaden wandelen tussen het water vind ik heel fijn om te doen. Of klimmen op de boomstammen die ik onderweg tegenkom.”

Start- en eindpunt? Domein Kelchterhoef, Kelchterhoefstraat 7 in Houthalen-Helchteren of De Plas in Houthalen-Helchteren.

Afstand? 6,4 kilometer.

Signalisatie? Volg de oranje cirkel.

Info? www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3377731/

De favoriete wandeling van Silke (12 jaar): Bolderberg-Viversel

Silke: “Deze wandeling in Heusden-Zolder kan je het hele jaar door doen, maar in de herfst vind ik het hier het mooist. Via een mooi stukje heide en vijvers kan je de Bolderberg op wandelen. Als je daarbovenop staat, heb je een mooi uitzicht over het kasteel van Terlaemen. Soms hoor je op de achtergrond het circuit van Terlaemen. Ook leuk aan deze wandeling is dat je er kan geocachen!”

Start- en eindpunt? Domein Bovy, Galgenheide 22 in Heusden-Zolder of Toerisme Heusden-Zolder, Vrunstraat 6 in Heusden-Zolder.

Afstand? 5,1 km.

Signalisatie? Volg de blauwe ruit.

Info? www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3377743/

De favoriete wandeling van Femke (16 jaar): Pijnven - Eksel

Femke: “Deze wandeling in Hechtel-Eksel is wat langer, maar helemaal niet vermoeiend. Het leukste aan deze route vind ik dat je op de fietsbrug door Fietsen tussen de Bomen kan wandelen. In de herfst is het hier het allermooist met al die gekleurde blaadjes. Ook voor mijn broertje is dit een leuke tocht, want onderweg kom je heel wat speeltuintjes tegen en kan je zelfs houten dieren spotten in het bos.”

Start- en eindpunt? Pijnven, Kiefhoekstraat 10 in Hechtel-Eksel.

Afstand? 6,8 km.

Signalisatie? Volg de oranje cirkel.

Info? www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3377820/