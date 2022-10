Harry Potter-ster verdedigt JK Rowling na aanhoudende storm van kritiek

Wat voorafging? De voorbije jaren heeft JK Rowling zich meermaals onpopulair gemaakt bij de transgendergemeenschap. In 2020, bijvoorbeeld, kreeg ze kritiek omdat ze zich vragen stelde bij een artikel dat verwees naar “mensen die menstrueren”. De schrijfster vroeg zich via sociale media het volgende af: “Ik weet zeker dat er vroeger een woord voor die mensen was. Iemand, help me alsjeblieft. Wumben? Wimpund? Woomud?”

De uithaal waarin ze doet alsof ze zich het woord women niet kan herinneren, choqueerde veel fans. Rowling werd als transfoob bestempeld en ontving zelfs doodsbedreigingen. Sommigen onder hen bleven haar bekritiseren, onder meer na een reeks tweets waarin ze haar geloof in biologische seks verdedigde. Voor enkele Harry Potter-sterren, onder wie Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint, kon dit ook niet door de beugel. Het trio sprak zich uit ter ondersteuning van de transgemeenschap.

De 59-jarige acteur Ralph Fiennes, die de rol van Lord Voldemort speelt in de Harry Potter-films, is geen van hen. Hij neemt het publiekelijk op voor Rowling. “Het verbale geweld tegen haar is walgelijk, het is verschrikkelijk. Ik kan haar standpunt begrijpen. Ze is geen obscene, überrechtse fascist. Ze is gewoon een vrouw die zegt dat ze een vrouw is, zich een vrouw voelt en wil kunnen zeggen dat ze een vrouw is. Ik begrijp waar dat vandaan komt, ook al ben ik geen vrouw”, zei hij in een gesprek met The New York times. Hij voegde eraan toe dat Rowling “mooie boeken heeft geschreven over empowerment, over jonge kinderen die zichzelf als mens vinden.”