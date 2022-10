Amerikaanse basketster Brittney Griner blijft in de cel: beroep afgewezen door Russische rechtbank

De rechtbank van Moskou heeft dinsdag het genadeverzoek van de Amerikaanse basketbalvedette Brittney Griner om haar “traumatiserende celstraf” in te korten, verworpen. De beslissing volgde amper enkele minuten nadat de rechtszaak was geopend en Griner had gepleit om genade.

De Amerikaanse – tweevoudig winnares van olympisch goud en WNBA-ster (Women’s National Basketball Association) – werd op 17 februari gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou, omdat ze in het bezit was van vape-cartridges die roken naar cannabisolie. Er werd ook cannabisolie in aangetroffen. Een vergissing, zo zei de speelster. De rechter ging daar niet in mee en de basketbalspeelster werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar en een boete van 1 miljoen roebel (16.000 euro).

Griner tekende beroep aan. Bij de aanvang van die beroepszaak hoopte Griner tevergeefs op verandering in haar situatie. “Ik hoop echt dat de rechtbank dit vonnis zal aanpassen omdat het zeer, zeer stressvol en zeer traumatiserend is geweest voor mijn mentale en psychologische toestand,” zei de Amerikaanse basketbalster, die via videoverbinding deelnam aan het proces.

Maar de rechtbank besloot om het originele vonnis “ongewijzigd te laten”, zo zei rechter Elena Vorontsova. Wel zou de rechtbank rekening houden met de maanden die Griner al in de gevangenis heeft doorgebracht en elke dag van haar detentie als anderhalve dag tellen. De Amerikaanse zit sinds maart vast.

Griner werd in Moskou gearresteerd kort voor de Russische aanval op Oekraïne. Vanwege de spanningen gingen de Amerikaanse autoriteiten hier eerst discreet mee om, maar begin maart maakten ze de zaak openbaar.

