De jeugd is de toekomst, ook in de sport. Daarom gaat Het Belang van Limburg elke week op zoek naar de HBvL-jeugdkampioen. Deze week valt die eer Maya Hiel te beurt. De 16-jarige uit Leopoldsburg was met twaalf (!) gouden medailles ontegensprekelijk dé uitblinkster op de Limburgse zwemkampioenschappen in Bree.