Kinderen vieren Halloween op partyboot op Albertkanaal

Om 18.30 uur werden de 11- tot 14-jarige Riemstenaartjes verwacht aan de Brug van Vroenhoven om in te schepen. Daar wachtte de partyboot van rederij Limburgia op hen voor een twee uur durende rondvaart op het Albertkanaal. Na het succes van de vorige jaren werd er beslist om opnieuw te gaan varen met de discoboot in halloweenstijl. Ook dit keer was het een gigantisch succes en was er weer een enorme opkomst. De kinderen amuseerden zich heel goed en leefden zich uit op de muziek. Tussendoor genoten ze van frisdrank, popcorn en hotdog. De vier kinderen met de mooiste halloweenoutfit vielen bovendien in de prijzen. Zij kregen elk een duoticket om in de zomer nog eens mee te varen met de Summer Cruise van rederij Limburgia.