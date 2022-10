Fanfares fleuren Kanne kermis op

Tijdens de parade houden beide fanfares enkele stops bij sympathisanten en de lokale horeca om de dorst te lessen. Na een moeilijke periode van corona en het verlies van enkele leden liet de Koninklijke fanfare Alliance vzw het hoofd niet hangen en startte ze een samenwerking op met bevriende korpsen. Zo heeft de Koninklijke drumband Alliance een goede samenwerking op poten gezet met de Eurodrumband Lanaken en drumband de Gele Rijders Maastricht. Dankzij de instructeur die in de drie korpsen actief is, kunnen ze elkaar versterken. Ook de fanfare bleef niet bij de pakken zitten en begon een samenwerking met de Koninklijke fanfare Kunst Veredelt Vroenhoven. Zo kan elke partij in hun dorp toch nog vertegenwoordigd zijn met een leuke groep en de muzikale noten verder zetten. Op 6 november trekken de twee Kannerse muziekverenigingen weer door de straten om de nakermis te vieren.