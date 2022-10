Maakt Lukaku morgenavond eindelijk comeback? Inter-coach Inzaghi: “Hij is er klaar voor”

Romelu Lukaku traint al enkele dagen mee bij Inter en als hij op de afsluitende training voor het Champions League-duel tegen Viktoria Plzen het goede van de voorbije dagen bevestigt, zal hij voor het eerst in twee maanden weer in de wedstrijdselectie zitten. “Als hij de progressie bevestigt, zal ik hem selecteren”, zegt inter-coach Inzaghi.

Romelu Lukaku staat bij Inter al twee maanden aan de kant met een vervelende hamstringblessure. Met het oog op het WK in Qatar is het belangrijk dat zijn terugkeer niet te lang meer op zich laat wachten, al is het goed dat Inter geen risico’s neemt met hem.

Lukaku traint weer mee en zijn comeback is aanstaande, mogelijk morgenavond al tegen Viktoria Plzen. Hij zou dan starten op de bank en mogelijk invallen. Inter-trainer Simone Inzaghi laat het afhangen van de laatste training. “Ik zal hem selecteren als hij de progressie die we zien, bevestigt”, aldus Inzaghi. “Hij werkt met een enorm enthousiasme aan zijn terugkeer. Zijn blessure was een groot verlies voor ons, we missen hem nu al twee maanden. We hopen onze aanval te kunnen versterken met zijn terugkeer.”