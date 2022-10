PODCAST. De vergeten busramp van Voeren: “Mijn oma is levend verbrand”

Een lijnbus crasht op 8 februari 1948 tegen een boom in Warsage, een buurdorp van Voeren. De benzinetank scheurt open en bijna meteen staat de bus in lichterlaaie. De dodentol is zwaar: 24 mensen komen om het leven. Toch raakt de ramp stilaan in de vergetelheid. In twee delen reconstrueren wij een van de zwartste dagen in de geschiedenis van Voeren.