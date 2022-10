Bedrijf uit Mechelen helpt Zonhovense natuur een handje als teambuilding

Natuurpunt Hasselt-Zonhoven doet heel wat beheerwerken in haar natuurgebieden. Dit keer kregen ze daarbij hulp van een bedrijf uit Mechelen, gespecialiseerd in tijdsregistratie. Zij kwamen een dagje op teambuilding in de vorm van beheerwerken.

“Afgelopen vrijdag werden we dus versterkt door een enthousiast team van 12 collega’s die wilden werken in ons mooi vijvergebied Wijvenheide in Zonhoven”, klinkt het bij Natuurpunt. “Samen met enkele vrijwilligers van onze afdeling, werden de oude versleten houten paaltjes vervangen door nieuwe. Ook werden twee heuvels van de rode bosmier - een beschermde soort - afgeschermd met paaltjes rondom en bovenaan beschermd met ijzerdraad. Op die manier kunnen de vogels deze beschermde soort mieren niet oppeuzelen.”

Het team had zo hard gewerkt dat er in de namiddag nog tijd was voor een mooie wandeling in het gebied. Daarbij was ook het zonnetje van de partij. “De kers op de taart was het bewonderen van een boomkikkertje, het leefgebied van dit mooi amfibietje”, klinkt het. “Dit was echt een leuke samenwerking. Voor het bedrijf was het een dagje teambuilding en wij waren goed geholpen met het werkenthousiasme van deze leuke groep jonge bedrijfsmensen. Een win-winsituatie dus. De afsluiting met een Gageleer, een Natuurpunt-biertje met het kruid gageleer dat ook in Wijvenheide te vinden is, en/of appelsap uit onze boomgaard in Tommelen werd gesmaakt. Werken in de natuur ontspant en maakt ons telkens een beetje mee. Én de natuur vaart er wel bij.”