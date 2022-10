50én Maaseik op stap in Namen

“Het kasteel met de oude tuinen is een ware parel onder de kastelen van ons land”, klinkt het bij de leden van 50én Maaseik. “We genoten van een lunch dichtbij de Esplanade (citadel) van Namen en een goeie gids dwaalde met ons dwars door de gezellige binnenstad. In een knus restaurant genoten van een heerlijk wildmenu met een aperitief vooraf en een koud dessert achteraf. De reizigers in Madagaskar laten weten dat ze een schitterende reis hebben. Hierover later meer.”

