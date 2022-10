De Nederlandse webshop BookSpot had goede bedoelingen toen het ter promotie van het nieuwe kookboek van Jeroen Meus een mail uitstuurde. Alleen verslikten hun klanten zich wellicht in hun middagmaal. In plaats van de correcte titel ‘Groentekost’ prijkte bovenaan de mail ‘Groentekots’. Toch iets minder smakelijk, als je het ons vraagt.