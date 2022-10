“Rusland bereidt terroristische daad voor”: geheime Russische bouwactiviteiten bij kerncentrale Zaporizja

Energoatom, de Oekraïense organisatie die de kerncentrales van het land runt, heeft dinsdag alarm geslagen over de Russische beschuldiging dat Oekraïne van plan is een ‘vuile bom’ in te zetten in de oorlog. Volgens de organisatie is Rusland zelf bezig met de voorbereiding van een “terroristische daad”.

Energoatom meldt in een persverklaring dat de Russen geheime bouwactiviteiten uitvoeren bij de kerncentrale in Zaporizja, die sinds het begin van de oorlog door Rusland bezet is. De Russische bezetters staan het de Oekraïense staf van de centrale niet toe om poolshoogte te nemen bij de activiteiten. Ook waarnemers van de VN-atoomwaakhond de International Atomic Energy Agency (IAEA) worden er niet toegelaten.

Terroristische daad

In de persverklaring stelt Energoatom “aan te nemen dat Rusland een terroristische daad voorbereidt met het nucleaire materiaal en radioactief afval dat bij de centrale is opgeslagen”. Volgens de organisatie zijn er 174 containers in de opslagfaciliteit van de centrale opgeslagen, met in iedere container 24 gebruikte brandstofstaven. “Vernietiging van deze containers als gevolg van een explosie zal een oppervlakte van honderden vierkante kilometers besmetten”. Energoatom roept de IAEA op tot ingrijpen.

De Russische minister van Defensie Sergej Shoigoe uitte de beschuldiging afgelopen weekend in telefoongesprekken met zijn Britse, Franse, Turkse en Amerikaanse collega’s. Die wezen de beschuldiging als “overduidelijk vals” van de hand. Kiev deed de Russische beschuldiging af als een poging om Oekraïne de schuld in de schoenen te schuiven van het laten exploderen van een vuile bom door de Russen.

Vals

Het Witte Huis benadrukte maandag al dat de Russische beschuldigingen vals zijn. “Het is gewoon niet waar, we weten dat het gelogen is,” stelt woordvoerder John Kirby. “In het verleden hebben de Russen al vaker anderen de schuld gegeven van zaken die ze zelf van plan waren.”

Een vuile bom heeft niet de explosieve kracht van een atoombom, maar wel het vermogen grote oppervlakten radioactief te besmetten.