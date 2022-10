Het perfecte coltruitje, grafisch ondergoed en een winterse mocktail: dit shopte team Billie deze week

Billie gaat deze week grafisch en duikt naast letterlijk met een top en trui ook figuurlijk in het groen met een cadeautje voor de vogeltjes in de tuin.

Stuk dat alles samenbrengt Een rondje tweedehandsshoppen leverde een crèmekleurige broek en een geruite blazer op, deze groene top brengt die look helemaal samen. 59 euro, Norr, norrofficial.com

Wol + col Basics in 100% merinowol zijn zacht en warm en zo’n coltruitje is altijd goed als het wat frisser is. Dit warme, donkerrode, geribde exemplaar van Uniqlo ziet eruit als een blijvertje. 34,90 euro, Uniqlo, uniqlo.com

Winterse mocktailmix De Ready To Mix van Dzjing is de ideale (alcoholvrije) cocktailmix voor de feestdagen. Voeg aan een shot Dzjing een beetje appelsap, bruiswater en ijsblokjes toe. Even shaken en je hebt de perfecte winterse mocktail. Schol! Dzjing classic, 20,95 euro voor 500 ml, shop.dzjing.be

Grafische eyecatcher De No Icons-lijn van Chantelle X, het nieuwe eigentijdse broertje/zusje van Chantelle, pakt uit met grafische eyecatchers, gedurfde visnetten en net voldoende transparantie. Voor als het eens iets anders mag zijn. Beha No Icons van Chantelle X, 90 euro, chantelle.com, chantelle.com

Laat die cake smash maar komen Dit slabbetje houdt baby’s outfit toch wat proper. Bij de groente- en fruitpapjes voor alledag, of om met beschermde kleertjes die langverwachte cake smash voor een eerste verjaardag aan te gaan. Slab ‘merle’ van Liewood, 25 euro, bij Kleine Zebra, kleinezebra.com

Verdoken vogel Omdat onze obsessie met vogelen net iets minder zou opvallen: een quasi onzichtbaar nestkastje voor gevederde vrienden in het struikgewas. Loungenest Funchal, 9,99 euro, bij Vivara, nl.vivara.be