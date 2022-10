De LNG-terminal van Fluxys in de haven van Zeebrugge — © BELGA

De dagprijs die aardgasleveranciers betalen in Zeebrugge ligt al maandenlang lager dan op de Nederlandse TTF-beurs, de referentie voor de Europese markt. Voelen we dat op onze energiefactuur? En mogen leveranciers het prijsverschil tussen twee beurzen zomaar in eigen zak steken?