Unicef eist dat COP27 ingrijpt bij blootstelling 559 miljoen kinderen aan hoge hittegolven

In de aanloop naar de internationale klimaatconferentie COP27 publiceert Unicef “The Coldest Year Of The Rest Of Their Lives: Protecting Children From The Escalating Impacts Of Heatwaves”. Dat rapport legt bloot dat regelmatige hittegolven in de toekomst onvermijdelijk zullen zijn, ook in België. Voor kinderen is dat een gevaarlijk vooruitzicht. Zijn kunnen hun lichaamstemperatuur namelijk niet evengoed bijstellen als volwassenen. Hoe vaker kinderen aan hittegolven worden blootgesteld, hoe groter de kans op gezondheidsproblemen zoals chronische ademhalingsaandoeningen, astma en hart- en vaatziekten. Baby’s en jonge kinderen lopen het grootste risico op sterfte door hitte.

Unicef roept regeringen op om sociale diensten aan te passen door bijvoorbeeld ondervoeding te bestrijden met vroegtijdige preventie en toegang tot gezonde voeding. Verder vraagt het fonds om klimaat meer op te nemen in het onderwijs, kinderen voorrang te geven bij klimaatfinanciering en broeikasgassen drastisch te verminderen. Emissies moeten tegen 2030 met minstens 45 procent verminderen, schrijft het in een persbericht. Een delegatie van Unicef trekt begin november naar Egypte om deze aanbevelingen voor te stellen op de COP27.

“Nu al leeft 1 op de 3 kinderen in landen met extreem hoge temperaturen en wordt bijna 1 op de 4 kinderen blootgesteld aan hoge hittegolven, en het zal alleen maar erger worden”, aldus Catherine Russell, uitvoerend directeur van Unicef.

Volgens Unicef-ambassadrice Vanessa Nakate zijn hittegolven een duidelijk voorbeeld van het toenemende gevaar dat ons te wachten staat. Ze wil de druk op wereldleiders opvoeren, zeker ten tijde van de COP27. “Zo warm als het dit jaar in bijna alle uithoeken van de wereld is geweest, zo koud zal het waarschijnlijk worden in de rest van ons leven.”