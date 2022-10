Regeringsvorming Verenigd Koninkrijk: stoelendans in Downing Street begonnen

De Britse koning Charles heeft Rishi Sunak dinsdagmiddag gevraagd om een nieuwe regering te vormen. En in Downing Street 10 in Londen lijkt daardoor dinsdag de stoelendans begonnen.

Jacob Rees-Mogg, die als een nauwe bondgenoot van de afgetreden premier Liz Truss en haar voorganger Boris Johnson geldt, is opgestapt als minister van Economische Zaken, zo heeft Sky News gemeld.

Ook Brandon Lewis is opgestapt als minister van Justitie. Hij tweette dat het een “eer was om een van de langst dienende ministers van het kabinet te zijn geweest - acht ministeriële functies, in vijf departementen, onder vier premiers.” Sunak krijgt wel zijn steun.

Op gezag van het persbureau PA berichtte de zender ook dat Sunak in de loop van de middag aan een herschikking van de Britse regering zal beginnen. Er zouden reeds politici op Downing Street 10 zijn ontboden.