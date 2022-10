Vakbond op ramkoers met VRT over besparingsplan: opnames ‘Thuis’ stilgelegd, stakingsaanzegging tot 31 december

Het zit er bovenarms op tussen de VRT-directie en de socialistische vakbond ACOD. Volgens die laatste heeft de openbare omroep de voorbije maanden de onderhandelingen “extreem moeilijk” gemaakt. Dat de VRT vandaag het personeel én de pers wil inlichten over het plan, terwijl het nog niet werd goedgekeurd, is de druppel geweest. Intussen zijn de opnames van ‘Thuis’ stilgelegd.

Een flinke besparing van 25 miljoen euro voor 2023-2025 bezorgt de openbare omroep al een tijdje kopzorgen. In april dit jaar kondigde de directie dan ook het befaamde transformatieplan aan. Initieel werd daarin aangekondigd dat de VRT het met zo’n 236 mensen minder zou moeten doen en dat de productie van Thuis geprivatiseerd wordt. Gevoelige thema’s, voer voor onderhandelingen met de vakbonden.

Daar loopt het mis. “Meer dan een jaar werkte de directie in alle stilte aan haar plan, zonder vakbonden hierbij te betrekken”, klinkt het in een persbericht van de socialistische vakbond ACOD. “Pas tegen de zomer beschikten de vakbonden over alle nodige informatie om het complete plaatje te kunnen overschouwen. Dan zijn ook de onderhandelingen gestart. De directie gaf van bij de start aan dat het over het privatiseren van Thuis niet te onderhandelen viel.”

Volgens de vakbond kwamen ze met een visietekst met alternatieven, maar “het merendeel werd zonder veel boe of ba van tafel geveegd”, klinkt het. “Al snel werd duidelijk dat de directie niet wilde afwijken van haar idee-fixe: jobs schrappen en de afbraak van de VRT inzetten. We mochten als vakbond enkel meedenken over de manier waarop jobs geschrapt konden worden. De ramkoers werd voortgezet: de directie voerde eenzijdig de onderhandelingen op in tijd en frequentie, cruciale informatie en berekeningen werden steevast te laat ter beschikking gesteld. De regels van het sociaal overleg werd compleet genegeerd. Onderhandelen werd zo extreem moeilijk.”

Dat de VRT vandaag al het personeel en de pers inlicht over het plan, is in het verkeerde keelgat geschoten. ACOD noemt het “symptomatisch voor de ramkoers van de directie. Ze framet de conclusietekst alsof het over een akkoord zou gaan. Er is nog niks formeel geadviseerd, laat staan dat er een akkoord zou zijn.”

Negatief advies

Woensdag en donderdag leggen de christelijke vakbond ACV en de liberale collega’s van de VSOA de tekst voor aan hun achterban. Er volgen nog onderhandelingen voor een mogelijke officiële goedkeuring op 21 november. Maar bij ACOD klinken ze weinig hoopvol. “Wij zien dit als een vertrouwensbreuk waarmee de directie het sociaal overleg eenzijdig opblaast. We zien ons genoodzaakt om sociale bemiddeling aan te vragen.” Het advies van de vakbond voor het plan is dan ook negatief. De achterban stemde “bijna unaniem tegen de ‘conclusietekst’.”

De ontevredenheid leidt alvast tot eerste acties. Bij Thuis zijn de opnames dinsdag stilgelegd na een uiteenzetting van de directie. En er loopt een stakingsaanzegging tot 31 december 2022. Alle acties tussen nu en dan zijn dus gesteund en gedekt. Bij de vakbond zijn ze verdere acties en stappen aan het bekijken. Op woensdag 9 november is de algemene stakingsdag, waarop er sowieso gestaakt zal worden, klinkt het.