2.000 euro boete voor Lummenaar die herdershond Tinka doodslaat

Een 59-jarige Lummenaar is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel en 2.000 euro boete effectief voor het doodslaan van een Duitse herder. De man haalde uit met een bezemsteel nadat de hond alweer een van zijn dieren had dood gebeten.

De feiten speelden zich af op 10 april vorig jaar. Het was zijn ex, met wie hij door een scheiding in de clinch lag, die naar de politie stapte. Volgens haar was de man teneergeslagen omdat zij hem verlaten had. Daarop zou hij Tinka doodgeslagen hebben. Aanvankelijk kwam de vijftiger af met een verhaal dat de gezinshond zich bezeerd had aan een draad met pinnen waarna de Duitse herder dood in een stal lag. Een verklaring die geen bijval vond. Op zijn proces begin deze maand biechtte de Lummenaar op met een bezemsteel uitgehaald te hebben. Hij verklaarde dat de hond agressief was en alweer een konijn van zijn zoon doodgebeten had. Enkele weken eerder was volgens hem hetzelfde gebeurd. Nu moest ook het ‘vervangkonijn’ eraan geloven. “De hond bleef maar uitbreken”, luidde het.

Bezemsteel gebroken

Toen de dader het konijn uit de muil van Tinka wou nemen, begon de hond te grommen. De Duitse herder kreeg daarop zo’n hevig klap op het hoofd dat de bezemsteel brak en de viervoeter het leven liet. In het vonnis hekelt de rechter het gebrek aan respect voor het leven van een dier. “Het was aan beklaagde om het dier op te voeden en voorzorgen te nemen om dergelijke gevallen te vermijden. Hij doodde de hond uit woede.” Het komt hem nu op twee maanden cel met uitstel en een effectieve boete van 2.000 euro te staan. Zijn ex kreeg een vergoeding van 860 euro toegewezen, nadat ze eerder 1.500 euro had gevraagd. De man vreesde een verbod op het houden van dieren, maar kreeg dat niet opgelegd. Ook al omdat hij zijn nieuwe hond en andere huisdieren goed verzorgt, zoals een dierenarts vaststelde. “Het was hem allemaal teveel geworden, maar mijn cliënt kan zich vinden in het vonnis. Hij is blij dat de rechtbank hem nog de toestemming geeft om nog dieren te houden en is bereid om te berusten in het vonnis”, aldus zijn advocaat Steve Geerdens.