Prinses Elisabeth straalt op haar verjaardagsportret in top van koningin Mathilde

Fans van het Belgische koningshuis die denken de outfit van kroonprinses Elisabeth al eens gezien te hebben: dat klopt. De witte top met boothals is eigenlijk van koningin Mathilde. Zij droeg het ontwerp slechts één keer. Op 20 juli 2009 om precies te zijn, tijdens een concert ter ere van de nationale feestdag. Ook de gouden oorbellen die prinses Elisabeth draagt, komen uit de collectie van onze vorstin. (Lees verder onder de foto)

De foto van de jarige prinses, die de top combineert met een grijswitte broek met elastische tailleband, is niet op haar verjaardag zelf genomen. Die viert ze namelijk in Oxford, waar ze history and politics studeert aan het Lincoln College. Het beeld dateert al van september en is gemaakt in het kasteel van Laken.

