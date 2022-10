Knutsel mee met Congé Bricolé: Hasseltse brengt knutselboek uit met Sophie de Slang en een jetpack

Line Vanvoorden startte in de coronacrisis met haar Instagrampagina ‘Congé Bricolé’. Nu is er ook het gelijknamige boek. — © Stefanie Faveere

Ze genoot zelf enorm van de creatieve momenten met haar dochter en zo startte Line Vanvoorden ‘Congé Bricolé’, leverancier van creatief plezier. Amper een jaar later is er het eerste Congé Bricolé boek, vol leuke ideeën voor uren knutselplezier.

Congé Bricolé ontstond in volle coronaperiode. “Ik was technisch werkloos en plots had ik heel veel tijd om te spelen, na te denken en dingen te maken. Ik genoot enorm van gewoon thuis zijn en de creatieve momenten met mijn dochter. Ik besloot om onze knutsels en creatieve tijd te delen op een nieuwe Instagrampagina: Congé Bricolé”, legt de Hasseltse Line Vanvoorden uit. “Zonder het goed en wel te beseffen, werd ik een mini-influencer. Heel wat ouders waren in periodes van lockdown op zoek naar creatieve ideeën.”

Een jaar geleden waagde Line de sprong en maakte ze van Congé Bricolé haar beroep. “Sindsdien ben ik dagelijks bezig met het ontwikkelen van eigen producten: van toffe knutseldozen tot workshops voor zowel particulieren als bedrijven.”

© Lannoo

Gewapend met een wc-rolletje, schaar en verf heeft Line één doel: ouders en grootouders motiveren en inspireren om meer te knutselen met de kinderen. “Knutselen is onmisbaar voor de ontwikkeling van de creativiteit, het concentratievermogen en het zelfvertrouwen. Kinderen ontwikkelen zo meer motorische vaardigheden, krijgen een beter ruimtelijk inzicht en gaan oplossend denken. Door activiteiten te herhalen, zullen kinderen hun talenten verder ontwikkelen. Op een speelse manier, want kinderen moeten de ruimte krijgen om te bricoleren en experimenteren. Wij volwassenen willen altijd dat alles er perfect uitziet, maar dat hoeft niet. Fouten maken mag, want daaruit kan je leren en het belangrijkste is dat kinderen er plezier in beleven.”

Het afgelopen jaar bracht Line al verschillende Congé Bricolé-knutseldozen uit. Daar breit ze nu een vervolg aan: het Congé Bricolé knutselboek met veertig werkjes in vijf verschillende thema’s. “Het boek zit boordevol knutselideeën voor kleuters. Ik leg telkens stap voor stap uit hoe je ermee aan de slag gaat. Maar kleur gerust buiten de lijntjes en doe er je eigen ding mee.”

Verder zit het boek vol tips en tricks om je kleuter de nodige vaardigheden bij te brengen: omgaan met een schaar, leren kleien en papier scheuren. “Maar het allerbelangrijkste om te onthouden is dat samen knutselen ook gewoon heel leuk is. Gun jezelf de tijd om dat samen met je kind te ondernemen en denk even niet aan de deadline op het werk of je vuile was”, lacht Line.

‘Knutsel mee met Congé Bricolé’, 126 blz. , 22,99 euro. Info: www.lannoo.be en www.congebricole.com

(lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zo maak je Ssssophie de Slang uit ‘Knutsel mee met Congé Bricolé’

Nodig:

• Groen en rood papier

• Een nietjesmachine

• Lijm

• Een schaar

• Ronde gekleurde stickers

• Een zwarte stift

© Stefanie Faveere

Zo maak je het

Knippen

• Knip stroken van 6 cm breed uit het groene papier. Pak een strookje papier en maak er een cirkel van. Niet de uiteinden aan elkaar. Je kunt ze ook vastplakken met lijm of plakband.

© Stefanie Faveere

Nieten

• Pak een volgende strook papier. Steek hem door de cirkel en maak opnieuw een cirkel met de uiteinden. Niet deze vast.

© Stefanie Faveere

Herhalen

• Herhaal de vorige stap en maak zo een lange slinger. Je maakt je slang zo lang of zo kort als je zelf wilt.

© Stefanie Faveere

Plakken

• Knip uit het groene papier een kop en een staart. Bevestig ogen en een neus op de kop. Je kunt dit doen met stickers, maar je kan de ogen ook zelf tekenen of geel papier gebruiken. Knip een gevorkte tong uit het rode papier en plak alles vast aan de slinger.

© Stefanie Faveere

Zo maak je een jetpack uit het boek ‘Knutsel mee met Congé Bricolé’

Nodig:

• 2 plastic flessen

• Aluminiumfolie

• Lijmpistool

• Een schaar/ hobbymes

• Een stukje karton (ongeveer 20 x 30 cm)

• Zwarte verf en een penseel

• Lint

• Crêpepapier (geel, oranje, rood)

• Plakband

• Optioneel: versiering zoals sterren en dopjes

© Stefanie Faveere

Zo maak je het

Inpakken

• Smeer de plastic flessen in met lijm en draai ze in aluminiumfolie.

© Stefanie Faveere

Rijgen

• Neem het stuk karton en maak er vier inkepingen in (voor het lint). Verf het zwart. Rijg je lint door de inkepingen en maak zo schouderbanden.

© Stefanie Faveere

Plakken

• Plak de flessen vast op het karton en versier je jetpack naar smaak. Let erop dat de bovenkant van de fles naar onderen wijst.

© Stefanie Faveere

Vuur maken

• Knip uit de elke kleur crêpepapier een reep. Bundel ze samen en draai er wat plakband rond. Nu heb je een kwastje. Wil je ook afgeronde randen zoals op onze foto? Dan moet je ze met de hand even rond knippen. Plak je kwastje in de hals van de flessen en je bent ready for take-off.

• Tip: werk je schouderbanden af met een strikje in plaats van een knoop, zo kun je de lengte nadien nog makkelijk aanpassen.