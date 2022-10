Tien memorabele outfits van de jarige kroonprinses én modequeen Elisabeth

Hiep, hiep! Kroonprinses Elisabeth is 21 jaar geworden, en heeft een stijlgevoel om u tegen te zeggen. De voorbije jaren stonden publieke vertoningen meer dan eens in het teken van haar modieuze evolutie. De hele wereld zag Elisabeth uitgroeien van adolescente tot een fashion minded jongedame. De prinses haar vestimentaire hoogtepunten uit het recente verleden voor u op een rij.

Hét moment waarop onze kroonprinses volgens de internationale pers een echte vrouw werd? De nationale feestdag in 2019. De toen 17-jarige Elisabeth trotseerde de Brusselse kasseien op koningsblauwe stiletto’s.

© ISOPIX

Geen lid van de Belgische koninklijke familie zonder Natan in de dressing. Op haar achttiende verjaardag straalde de kroonprinses in een kraakwitte, klassiek minimalistische jurk van het label met tailleriem. Elegantie ten top.

© ISOPIX

Tijdens het koninklijke kerstconcert in 2019 viel de royal op in een dieprood fluwelen broekpak met V-hals en tailleriem van ontwerpster met Belgische roots, Diane von Furstenberg. Elisabeth trok hiermee de aandacht van internationale royaltywatchers.

© ISOPIX

Als lid van de koninklijke familie is een deel van de garderobe gereserveerd voor sobere outfits om te dragen op officiële rouwmomenten. Op de begrafenis van groothertog Jean van Luxemburg koos de prinses voor een zwartgrijze damesjas van Emporio Armani als sereen stijlstatement.

© ISOPIX

Kate Middleton en Máxima doen het, en ook onze troonopvolgster mixt labels met kleding uit budgetvriendelijke modeketens. De collecties van het Spaanse Zara kunnen Elisabeth wel bekoren. Hier draagt ze een gebloemde broek van het merk terwijl ze poseert voor het UWC Atlantic World College in Wales.

© Koninklijk Paleis

Toen prinses Elisabeth in de zomer van 2020 ging joggen, deed ze iets wat modekoninginnen weleens doen: een label op de kaart zetten. Haar loopje in zwarte legging met witte accenten betekende onbetaalbare reclame voor het Belgische sportmerk RectoVerso.

© Koninklijk Paleis

Het studentenleven weerspiegelt zich soms in de outfits van de kroonprinses. Zo trok ze voor de voorstelling van haar studiekeuze eind augustus een nonchalante witte bloes, een afgewassen jeans en een camelkleurige jas van haar favoriete merk Maje aan. Een staaltje casual royal chic.

© BELGA_HANDOUT

Voor het traditionele Te Deum in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel droeg Elisabeth in 2021 een oranje jurk, opnieuw van Natan. De ballonmouwen en de bescheiden rugdecolleté maakten de look speels, net als het bloemenpatroon op de jurk. Het hoedje en handtas zijn van hofleverancier Fabienne Delvigne.

© ISOPIX

Een gelijkaardige outfit,maar dan van Britse makelij, showde de prinses op de nationale feestdag in 2022. Geen wonder, want ze wordt op school ondergedompeld in de Britse cultuur. Haar keuze ging naar een uiterst elegante creatie van Victoria Beckham.

© ISOPIX

Speciaal voor Kerstmis met de familie kwam de prinses in 2021 terug uit Wales. Bij de festiviteiten hoorde ook een officieel fotomoment. Daarvoor trok ze een maxi-jurk aan van de Belgische topontwerper met wereldwijde faam: Dries Van Noten.