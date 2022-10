PODCAST. Ex-caféuitbater Taner krijgt 6 jaar cel voor poging doodslag: “Gelukkig heeft die man het overleefd”

Taner opent op zijn 18de het beruchte café Saz in de al even beruchte Houthalense wijk Meulenberg. In 2013 speelt het café een centrale rol in de gewelddadige rellen tussen jongeren en politie. In 2016 loopt Taner een veroordeling op wegens verboden wapenbezit en het faciliteren van druggebruik. Op dat moment is hij vrij onder voorwaarden voor een ander, veel ernstiger feit: poging doodslag.