EU-landen willen alle bestaande gebouwen uitstootvrij tegen 2050

De ministers bogen zich over de herziening van de richtlijn over de energieprestaties van gebouwen die de Commissie in december vorig jaar heeft voorgesteld. De bedoeling is alle gebouwen in de Europese Unie tegen 2050 emissie- en koolstofvrij te maken. Een hogere energie-efficiëntie moet hun uitstoot naar beneden brengen, de energiearmoede bestrijden, bewoners beschermen tegen de volatiele energieprijzen en de economie ondersteunen.

Zoals steeds moeten de EU-landen en het Europees Parlement een akkoord sluiten over het Commissievoorstel. De lidstaten hebben nu hun onderhandelingsmandaat vastgelegd. Als het van hen afhangt, moeten alle nieuwe gebouwen uitstootvrij zijn vanaf 2030 (openbare gebouwen al vanaf 2028) en bestaande gebouwen vanaf 2050. Onder meer voor historische gebouwen en gebedsplaatsen worden uitzonderingen voorzien.

Bestaande gebouwen zullen gradueel aan strengere normen op het vlak van energieprestaties moeten beantwoorden. Zo hopen de lidstaten renovaties te stimuleren en de slechtst presterende gebouwen uit te faseren.

Gebouwen die helemaal geen broeikasgassen meer uitstoten, moeten in de toekomst een nieuw EPC-label ‘A0’ kunnen krijgen. Verder moeten nieuwe gebouwen zo ontworpen worden dat ze met zonnepanelen uitgerust kunnen worden. Ook die vereiste zal stap voor stap uitgerold worden, tot vanaf 31 december 2029 alle nieuwe residentiële gebouwen eraan moeten voldoen.

De richtlijn betekent dat, eens de Raad en het Parlement een akkoord bereikt hebben, de lidstaten de tekst in eigen wetgeving moeten omzetten. In Vlaanderen wordt op 1 januari 2023 al een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen van kracht. Het einddoel daar is dat iedere woning en elk appartement vanaf 2050 een EPC-label ‘A’ dragen.