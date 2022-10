GEMEENTERAAD. Discussie over kostenplaatje Commanderij Gruitrode: “Dit dreigt financiële strop te worden”

Het kasteel van de Commanderij van Gruitrode zal in de tweede fase, in de volgende legislatuur, aangepakt worden. — © Roger Dreesen

Oudsbergen

Det weerd Roy: Open Oudsbergen heeft vragen over de kosten van de renovatie van de commanderij en de kasteelhoeve. “Dit project dreigt een financiële strop te worden”, argumenteert Jan Schonkeren. Schepen Kurt Plessers (cd&v) legde daarop een gedetailleerd kostenplan voor: “Met het Nationaal Park Hoge Kempen, de Provincie Limburg, het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en onze administratie ontwikkelen we de site. Voor de eerste fase, de renovatie van beschermde boerderij, de nieuwe zaal en omgeving, aanleg van toegangsbruggen, terras en slotgracht is 3,3 miljoen aan subsidies toegekend. Deze eerste fase, die deze legislatuur uitgevoerd zal worden, kost 13,6 miljoen”. De gemeente voorziet mogelijk een recuperatie van 1,9 miljoen euro aan btw.

Schonkeren wijst erop dat de aankoop van de hoeve niet in deze projectkost is opgenomen. N-VA vindt dat in tijden van crisis het project veel goedkoper en bescheidener kan. “De gefactureerde uitgaven bedragen vandaag 747.447 euro. We kunnen rekenen op een onderzoekspremie van 55.360 euro. Agentschap Onroerend Erfgoed subsidieerde de schoring van de hoevemuren met 40.000 euro. De woning aan Kasteelstraat 33 werd aangekocht voor 414.000 euro”, weerlegt Plessers. Ondertussen is er een omgevingsvergunning voor fase 1 lopende. Het betreft de restauratie van de beschermde hoeve, de bouw van een nieuwe zaal, aanleg van toegangsbruggen, terras en de slotgracht.

Voorzitter gemeenteraad: N-VA ziet de rol van voorzitter van de gemeenteraad liefst niet gekoppeld aan deze van burgemeester en of schepen. Om haar standpunt nog eens kracht bij te zetten, verwees Frieda Gijbels (V-VA) naar het memorandum van VVSG: “Een raadslid als voorzitter kan zorgen voor een beter debat en een gelijkwaardige behandeling van alle partijen.” Het standpunt van cd&v blijft onveranderd, Kristel Schrooten (cd&v) wijst erop dat de functie van burgemeester en voorzitter vandaag gescheiden zijn. “Er is geen sprake van een belangenconflict. Burgemeester Marco Goossens leidt de gemeenteraadszittingen correct.”

Voorkeurrecht: De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) koopt drie percelen landbouwgrond langs de Bosdijkstraat en Heideveldstraat van de gemeente. De VLM doet deze strategische aankoop om de gronden met andere landbouwers te kunnen ruilen. De VLM heeft een voorkeurrecht op landbouwpercelen. De aankoopprijs bedraagt 204.891 euro voor in totaal 4,29 hectare. De percelen kunnen geruild worden met andere landouwpercelen, op een zonevreemde locatie.