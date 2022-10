GEMEENTERAAD. “Fietssnelweg Zonhoven-Hasselt zal niet voor volgende jaren zijn”

Zonhoven

Uitstel voor fietssnelweg: De gemeente Zonhoven vreest dat de geplande ‘fietssnelweg’ vanaf het station van Zonhoven naar Hasselt-centrum er de eerste jaren dan toch nog niet zal komen. Aanvankelijk was langs de spoorlijn nochtans zo een fietsverbinding voorzien door de provincie. Raadslid Steven Reynders (Groen) vroeg naar een stand van zaken. “Het zou zeer zeker een ideale route zijn voor fietsers, en het kan de drukke Kempische Steenweg ontlasten,” aldus schepen van Mobiliteit Frederick Vandeput (Open VLD). “Maar we vernemen via de provincie dat het inderdaad niet voor de volgende jaren zal zijn. Erg jammer.” De gemeente zelf keurde wel een samenwerking met de Vlaamse overheid goed, om vrijliggende fietspaden aan te leggen langs de N72 aan de Halveweg en Ter Donk.

Kerk van Ter Donk: raadslid Lieve Vandeput (CD&V) vroeg zich af wat er nu gaat gebeuren met de kerk van Ter Donk. “Aanvankelijk zou vzw het Alvermanneke een nieuwe kinderopvang beginnen in de kerk. Maar kennelijk gaan die plannen niet door.” Schepen Bram De Raeve (Open VLD) benadrukte dat de gemeente zelf geen eigenaar is van het kerkgebouw. “Dat is de kerkfabriek. Officieel zijn we niet ingelicht, maar we hebben ook vernomen dat er mogelijk toch geen kinderopvang zou komen. Onze deur staat open om samen te zoeken naar een andere herbestemming.”

Meldertweg: Zonhoven krijgt binnenkort een nieuwe straat: de Meldertweg. De naam komt er op voorstel van de Koninklijke Heemkundekring Zonhoven, omdat achter de kerk van Ter Donk vroeger een huis ‘Meldert’ lag. Raadslid Sven Lieten (Zonshoven) stelde voor om in de toekomst ook de bevolking te betrekken bij nieuwe straatnamen. “Zij kunnen ook waardevolle suggesties doen, waarna samen met de heemkundekring nog een definitieve keuze gemaakt kan worden.”