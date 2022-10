Insulinemoorden topic van docuthriller ‘The Good Nurse’ met Jessica Chastain en Eddie Redmayne

Insuline. Het woord kwam recent nog in de media na vergiftigingen in woonzorgcentra. Dat insuline een efficiënt moordwapen is, bewijst de ophefmakende Charles Cullen-zaak. In 2003 werd verpleger Cullen opgepakt omdat hij patiënten een overdosis insuline had toegediend. Later bleek dat Cullen zo’n 29 moorden op zijn geweten had. Rond deze zaak heeft de Deense regisseur Tobias Lindholm (scenarist van de serie Borgen) een vlotte, maar klassieke docuthriller gecreëerd.

De focus in The Good Nurse ligt niet op Cullen, wel op Amy Loughren, de verpleegster die de zaak naar buiten bracht. Uiteindelijk blijkt Lindholm minder geïnteresseerd in Cullen en meer in het feit dat vele ziekenhuizen de moordenaar vrij spel gaven om hun onbevlekte reputatie te handhaven. Een nagelbijter is The Good Nurse dus niet geworden, maar de zaak fascineert en met Jessica Chastain als Loughren en een verrassende Eddie Redmayne in de voor hem atypische rol van Cullen zit je goed voor twee uur degelijke televisie. (cc)

‘The Good Nurse’ speelt vanaf nu op Netflix