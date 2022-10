Britse koning Charles heeft Rishi Sunak tot premier benoemd

© via REUTERS

Nadat Liz Truss vorige week had aangekondigd op te stappen als premier, won de vroegere minister van Financiën binnen de Conservatieve partij de verkiezingen voor een nieuwe leider en dus premier. Het was de eerste keer dat Charles een nieuwe regeringsleider benoemde. Sunak is de 57ste eerste minister van het Verenigd Koninkrijk, en al de derde dit jaar.

Nadat Truss Downing Street 10 had verlaten, kwam daar snel een verhuiswagen, aldus de openbare omroep BBC. Eenmaal Sunak is benoemd trekt hij naar zijn ambtswoning om daar een toespraak te houden en aan zijn regeringsvorming te beginnen, meldt Sky News.